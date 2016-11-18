Как "Киевэнерго" Гройсмана "отшлепало"

Для украинцев ноябрь запомнится не только приходом зимы – снегопадами и заносами на дорогах, но и шокирующими коммунальными платежками за первые две недели нового отопительного сезона. Космические счета за тепло удивили в первую очередь киевлян. Правда, не всех, некоторым повезло – платежки были адекватными или вовсе не пришли. Но этот факт еще больше разжег скандал. «Неудачники» негодовали – почему в одинаковых квартирах оплата ЖКУ отличается в разы и вообще, откуда взялись заоблачные суммы.

Тарифная история ознаменовалась и тем, что произошла она во время старта массовых акций протеста, организаторами которых стали оппозиционные партии. В СБУ, со ссылкой на данные разведки, «походы за справедливостью» с популистскими лозунгами назвали ничем иным, как попыткой прокремлевских сил дестабилизировать ситуацию в стране – план «Шатун». Кстати, и политики, и чиновники сразу заговорили о «странном» совпадении во времени завышенных платежек и «массовок».

Космические счета за тепло удивили в первую очередь киевлян. Правда, не всех, некоторым повезло

Естественно, правительство отреагировало на ситуацию. «Тут меня проинформировали о баснословных платежках…», - заявил на заседании правительства премьер Владимир Гройсман.

Ответ держал вице-премьер-министр Владимир Кистион. Он подтвердил, что такая проблема есть и, главным образом, в Киеве. Кистион сослался на заявление «Киевэнерго» о том, что ситуация возникла из-за ошибки, но счета будут пересмотрены, а платежки для тех, кто их еще не получил, откорректируют до реальных объемов потребления.

Действительно, председатель наблюдательного совета «Киевэнерго» Иван Плачков еще до заседания Кабмина признал, что заоблачные суммы за тепло – «кардинальная, системная ошибка» и виной всему то, что договора с потребителями заключаются напрямую с «Киевэнерго», ранее в цепочке были ЖЭКи. Разобраться в миллионном количестве расчетов очень трудно, отсюда и «прокол».

Прослушав отчет вице-премьера, Гройсман допустил, что ошибка могла иметь место, но в то же время настоятельно рекомендовал, чтобы подобного «со стороны облэнерго, теплоэнерго, водоканалов не было» и пригрозил поставщикам коммунальных услуг возможными штрафами и даже уголовной ответственностью.

На слова премьера мгновенно откликнулся министр внутренних дел Арсен Аваков. Он рекомендовал направить материалы «тарифного дела» в его ведомство, чтобы установить причину произошедшего. Премьер-министр поддержал эту инициативу.

Позже в СМИ появилось заявление вице-премьера Павла Розенко о том, что «Киевэнерго» приостановило рассылку платежек и готовит перерасчет уже выданных.

Казалось бы, тарифный сюжет исчерпан. Но не тут-то было. В пику Кабмину прозвучало очередное заявление «Киевэнерго». Коммерческий директор компании Евгений Бушма не признал завышенные платежки ошибкой. По его словам, в расчетах для домов, которые не имеют домовых счетчиков, «Киевэнерго» руководствовалось исключительно нормами постановления Кабмина №1037 от 19 декабря 2015 года, согласно которому применяется формула, учитывающая температуру воздуха и количество суток, когда подавалось отопление. Бушма также сообщил, что компания полностью корректно провела расчет тарифов для 94% всех домов Киева, при этом для домов, которые были оборудованы тепловыми счетчиками (80% домов) компания провела расчет по показателю счетчика, а которые их не имели (1,8 тыс. зданий Киева или 20%), попали под новую правительственную «температурную» формулу. Еще для 6% (около 650 домов), которые были оборудованы домовыми счетчиками, были начислены счета также в соответствии с постановлением Кабмина, т.к. сотрудники «Киевэнерго» не смогли получить доступ к счетчикам. Таким образом, расчеты только для этих 6% домов могут быть скорректированы, для остальных же компания делать никакой корректировки не планирует.

«Что здесь комментировать? Неправильно применена методика для 6% домов, для 94% домов все посчитано правильно, как этого требовал Кабмин и Нацкомиссия регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) своими распорядительными документами. Если это приводит к увеличению начисления, а мы видим, что это приводит к увеличению, наверное, нужно тогда пересматривать эти документы и принимать другие решения», - заявил Бушма.

В итоге получается, что сначала «Киевэнерго» признает вину в завышенных расчетах и премьер-министр принимает объективное решение разобраться, успокаивая граждан – все будет исправлено. Но затем компания отрекается от своих слов, перекладывая всю ответственность за произошедшее на Кабмин и НКРЭКУ. При этом ни Гройсман, как и не один чиновник из его кабинета заявление «Киевэнерго» не опровергли, хотя логично было сделать это сразу, если не чувствуешь за собой вины.

Единственная «реакция» была со стороны НКРЭКУ, но несколько странная. Глава комиссии Дмитрий Вовк лишь пригрозил облгазам и теплокоммунэнерго штрафами и административной ответственностью, если они не будут в платежках указывать информацию о возможностях потребителей получать субсидии или рассрочку.

Таким образом, тарифная история только начинает набирать обороты. Тем более, с учетом заявления Бушмы на повторной за один день пресс-конференции (!) о том, что платежки в 1,5-2 тыс. грн – это еще не предел, «вполне могут быть и больше».

Сначала «Киевэнерго» признает вину в завышенных расчетах и премьер-министр принимает объективное решение разобраться, успокаивая граждан – все будет исправлено. Но затем компания отрекается от своих слов

Также нужно решить вопрос – почему нет придомовых приборов учета тепловой энергии на всех домах? Если бы они были, то это исключало бы применение «температурной» формулы. Ответ прост – счетчики, хотя и обязано было, не установило «Киевэнерго». Компания списывает все на блокирование ее счетов в связи с судебным разбирательством по делу о задолженности за природный газ перед «Нафтогазом» в размере более 1 млрд грн. Но тут, якобы, вины компании нет – круговорот долгов: бюджетные организации не платят теплоснабжающей компании, а та, в свою очередь, не может рассчитается перед НАК.

И еще одна непонятная ситуация – почему «Киевэнерго» рассчитало плату за тепло по правительственным нормативам оборудованным счетчиками домам, к которым не получила доступ? Исключить повторения такого способа сдирания платы нельзя. А где обещанный компанией сервис обслуживания клиентов? Дозвониться в «Киевэнерго» как было проблемой, так и осталось. Не говоря уже о скорости приезда и качестве работ ремонтных бригад. К тому же, остается открытым вопрос – имеют ли связь тарифный скандал и план «Шатун»?..

Как бы то ни было, а крайним всех перипетий («Киевэнерго» vs Кабмин) остается потребитель, который в истерическом состоянии задается вопросом – какую платежку за тепло пришлют, когда температура за окном опустится до минус 20 градусов?

Дмитрий Сидоров