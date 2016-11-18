В ВР попросили Гройсмана помирить руководителей "Нафтогаза"

С соответствующим обращением к Владимиру Гройсмана сегодня во время часа вопросов к правительству выступил народный депутат Андрей Вадатурский.

По словам Вадатурского, через постоянные споры руководителей компаний "Укртрансгаз" и "Нафтогаз" существует риск срыва проведенного через систему "Prozorro" тендера на модернизацию трех компрессорных станций украинской газотранспортной системы.

«Две недели назад «Укртрансгаз» провел через“Prozorro” тендер на модернизацию трех компрессорных станций украинской газотранспортной системы на сумму 4,12 миллиардов гривен. И 30% запланированных работ по заключенному договору должна выполнить николаевская «Заря» - «Машпроект». Таким образом около 20 000 работников получили работу и уверенность, что смогут прокормить свои семьи. Но существуют определенные личностные споры и недоразумения между руководством «Нафтогаза» и «Укртрансгаза». В связи с чем существует опасность, что это может негативно повлиять на реализацию такого важного проекта ", - отметил Вадатурский.

Народный депутат призвал Владимира Гройсмана не допустить того, чтобы плохие личные отношения руководителей двух предприятий помешали модернизации газотранспортной системы.

"Я обратился к Гройсману, попросил сделать все и не допустить того, чтобы плохие личные отношения руководителей двух предприятий помешали. Поскольку это приведет к потере рабочих мест, повредит национальным интересам и поставит под сомнение энергетическую независимость страны ", - отметил Вадатурский.

Как известно, в ноябре состоялись аукционы, проведенные с помощью ProZorro и направлены на реконструкцию компрессорных станций Укртрансгаза - "Заднепровская", "Ананьев" и "Южнобугский". Общая сумма контрактов составляет более 4 млрд грн.

Победу в конкурсе одержало Сумское машиностроительное научно-производственное объединение. Около 30% общей стоимости проекта модернизации трех компрессорных станций приходится на газотурбинные двигатели николаевского госпредприятия "Заря" - "Машпроект".