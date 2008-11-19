ОПЕК будет вести переговоры с не входящими в картель странами

На экстренной встрече представителей ОПЕК в Каире 29 ноября будет принято решение о начале переговоров между нефтяным картелем и не входящими в него странами-экспортерами жидких углеводородов для стабилизации мирового рынка. Об этом заявил министр нефти Ирана Голям Хосейн Нозари, передает Прайм-ТАСС со ссылкой на местные информагентства.

По словам министра, в египетской столице одновременно состоятся заседания представителей ОПЕК и Организации арабских стран-экспортеров нефти /ОАСЭН/. "Эти две группы независимо друг от друга займутся изучением ситуации на рынке, - сообщил он. - Несмотря на то, что сами члены ОПЕК уже уменьшили объемы производства нефти, на консультациях в Каире будет принято решение о начале переговоров с государствами, не входящими в картель".

В связи с этим Нозари высказался против "увеличения добычи нефти странами, не являющимися членами ОПЕК". "Более активное взаимодействие между ОПЕК и другими странами-экспортерами нефти в нынешней обстановке приобретает особую важность", - отметил он.

В воскресенье постпред Исламской Республики в ОПЕК Мохаммад Али Хатиби высказал мнение, что на заседании в Каире участникам картеля следует принять решение об уменьшении добычи нефти еще на 1-1,5 млн баррелей в сутки, "чтобы достичь относительного равновесия между добычей и спросом на нефть". Он пояснил, что члены ОПЕК считают приемлемыми цены на уровне 70-100 долл за баррель.