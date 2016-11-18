ОПЕК предложила Ирану "заморозить" нефтедобычу

Страны-члены ОПЕК предложили Ирану ограничить добычу нефти уровнем 3,92 миллиона баррелей в сутки, сообщают РИА Новости со ссылкой на знакомые с предложением источники.

"На встрече страны-члены ОПЕК предложили Ирану ограничить добычу нефти на уровне 3,92 миллиона баррелей в сутки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предложение было сделано в ходе встречи ряда министров стран ОПЕК в кулуарах Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). В ней приняли участие и представители Ирана, хотя сам министр нефти Биджан Зангане не приехал на форум. Иран еще не дал ответа на данное предложение, добавили источники.

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Ранее исполнительный директор Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Али Кардор уже заявлял, что Иран достиг уровня добычи нефти в 4 миллиона баррелей в день - досанкционного уровня. Заместитель министра нефти по международным вопросам и коммерции Ирана Амир Замани Нийя сообщил, что Иран планирует к 2020 году нарастить добычу нефти до 5,7 миллиона баррелей в сутки.

По словам источников, ОПЕК близка к достижению сделки по ограничению добычи нефти. Большинство членов организации готовы предложить Ирану значительную гибкость в производственных объемах.

В конце сентября ОПЕК на неформальной встрече в Алжире согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет. Окончательное решение должно быть принято на официальной встрече ОПЕК 30 ноября в Вене.