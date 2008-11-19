Иран: Россия также должна участвовать в контроле над рынком нефти

Россия должна принимать участие в осуществлении контроля над мировым рынком нефти. Такое мнение высказал министр нефти Ирана Голям Хосейн Нозари, сообщает Прайм-ТАСС со ссылкой на местные информагентства.

Глава ведомства, в частности, предостерег от "увеличения добычи нефти странами, не являющимися членами ОПЕК", поскольку, по его словам, такие действия "нейтрализуют решения нефтяного картеля" о сокращении объемов производства.

Нозари сообщил, что в воскресенье он обсудил данную проблематику с главой Минэнерго РФ Сергеем Шматко. "России, которая является крупным производителем и экспортером нефти, необходимо участвовать в осуществлении контроля над нефтяным рынком", - подчеркнул он.