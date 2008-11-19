Мировые цены на нефть снизились

Цены на нефть на мировых рынках во вторник незначительно снизились, сообщает агентство Рейтер.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 0,47 доллара - до 51,84 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 0,56 доллара - до 54,39 доллара за баррель.