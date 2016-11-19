Обама отказался от бурения в Арктике на ближайшие пять лет

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Согласно опубликованному министерством внутренних дел США документу, Вашингтон отказался на ближайшие пять лет от планов сдачи в аренду нефтегазоносных участков шельфа в Чукотском море, море Бофорта и заливе Кука.

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Вопрос о сдаче в аренду этих участков должен рассматриваться только в 2022 году.

Это решение приветствовали экологи, которые отмечали что бурение новых скважин в Арктике угрожает морским млекопитающим и будет способствовать ускорению процессов глобального потепления.

Как отмечали защитники окружающей среды, вероятность крупной аварии при бурении в Арктике очень высока, а ликвидировать разлив нефти среди льдов почти невозможно.

Ранее избранный президентом США Дональд Трамп заявлял, что отменит ограничения, введенные администрацией Обамы для нефтегазовых компаний.