Нефтяные компании ожидают падения цен до 40 долл. за баррель

Национальные нефтяные компании в разных странах мира ожидают дальнейшего снижения цен на нефть и даже при нынешних уровнях отменят многие запланированные инвестиционные проекты, заявил глава китайской государственной нефтяной группы, сообщает k2kapital cо ссылкой на Financial Times.

На недавней встрече национальных нефтяных компаний в Пекине прогнозировалось, что нефтяные цены упадут примерно до 40 долл. за баррель, заявил генеральный директор China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) Фу Ченью на конференции в Барселоне.

"В тот момент все понимали, что нефтяные цены будут снижаться дальше, - заявил Фу. - Никто не знал, до какого уровня они опустятся, но большинство участников говорило, что примерно до 40 долл.".

Он добавил, что в пекинской встрече, проходившей 17 или 18 октября, участвовали 27 компаний из 23 стран, однако назвать участников он отказался. Он назвал тон встречи, где обсуждалось падение цен "паническим". По мнению топ-менеджеров, после падения цена на нефть вернутся к уровню 50-55 долл., однако и в таком случае инвестиции в новые проекты будут сильно урезаны, сказал он.

"Если цена нефти удержится в районе 50-55 долл., это будет означать отмену национальными нефтяными компаниями как минимум 60% проектов, заложенных в их бюджеты, в течение года-двух, - сказал Фу. - Когда компании составляли сметы этих проектов, они опирались на цену в 70, 80 или даже 100 долл. за баррель. Конечно, они постараются завершить уже начатые проекты, но те, которые еще не начаты, будут отложены или отменены. У компаний просто не будет на них денег".

Фу добавил, что уменьшение добычи государствами, входящими в Организацию стран-экспортеров нефти, по мнению участников пекинской встречи, будет неэффективным. "Многие говорили, что, если ОПЕК сократит добычу, это не принесет результатов, на которые рассчитывает картель", - заявил он.

Даже после того как ОПЕК объявила об уменьшении добычи на 1,5 млн. баррелей в день, мировые цены на нефть продолжили снижение, подчеркнул Фу.