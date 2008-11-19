«Киевэнерго» просит у мерии денег на энергообеспечение столицы

АК «Киевэнерго» обратилась в Киевскую городскую государственную администрацию с официальным письмом по поводу критической ситуации с энергообеспечением столицы.

В письме в очередной раз отмечена необходимость скорейшего выделения «Киевэнерго» из городского бюджета средств для компенсации разницы в тарифах на тепловую энергию, что обеспечит получение необходимых лимитов природного газа и стабильность работы ТЭЦ, сообщает пресс-служба компании.

«Ситуация относительно энергообеспечения столицы остается критической. Вопрос поставки природного газа на энергообъекты АК «Киевэнерго» не решается. Вероятность аварийного отключения блоков киевских ТЭЦ значительно увеличилась», - говорится в письме.

По данным пресс-службы, на 19 ноября «Киевэнерго» имеет долг за газ перед ДК «Газ Украины» в размере 155 млн. грн. Компенсация денежных средств «Киевэнерго» из городского бюджета, согласно законодательству, в 2008 году должна составить 790,8 млн. грн. В настоящее время компания получила лишь 386,8 млн. грн.

Напомним, отсутствие лимитов на поставку газа для АК «Киевэнерго» привели к снижению температуры в теплосетях Киева. 18 ноября на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 давление газа снижено почти на 30%, что не позволяет компании поддерживать достаточный температурный режим в теплосетях.

Принудительное ограничение со стороны газоснабжающих компаний произошло из-за долгов «Киевэнерго» за потребленный газ. 12 ноября «Укртрансгаз» и «Киевоблгаз» предупредили компанию о возможном прекращении поставок газа.

По прогнозам, в ноябре и декабре «Киевэнерго» должно оплатить за газ ДК «Газ Украины» 725 млн. грн. Кредитные обязательства АК «Киевэнерго» по краткосрочным кредитам для расчетов за потребленный газ составляют 260 млн. грн., остаток по выплате кредита Мирового банка для развития тепловых сетей - 105 млн. долл.

Компания в течение суток потребляет около 10 млн. куб м газа для обеспечения потребностей города в тепле и электроэнергии. В денежных показателях этот объем составляет свыше 11,5 млн. грн. ежесуточно.