В "Нафтогазе" рассказали, что ждет "Газпром" в случае проигрыша в Стокгольмском арбитраже

Об этом сообщил директор по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook накануне слушания относительно транзитного контракта, которое состоится в понедельник, 21 ноября.

«Проблема в том, что «Газпрому» придется заплатить нам десятки миллиардов долларов компенсации, продавать газ по гораздо более низкой цене, ежегодно платить на 4 млрд долларов больше за транзит и не препятствовать нашей интеграции в европейский рынок», - подчеркнул он.

Витренко перечислил требования «Нафтогаза» к «Газпрому». Среди них - установление тарифа на транзит в соответствии с европейскими правилами, соблюдения украинского и международного законодательства в случае изменения условий контракта.

Он обвинил Россию в злоупотреблении «доминирующим положением на рынке газа» и «дискриминации Украины по сравнению с европейскими странами».

«Трибунал из трех арбитров должен решить не политический, а юридический спор - как интерпретировать контракты, какие нормы права и как применять. Стороны подали тысячи страниц документов. Свидетели и эксперты дают показания. Юристы обращают внимание на каждый нюанс», - отметил Витренко.

«Мир смотрит на этот арбитраж как тест для Украины - насколько мы как страна готовы отстаивать свои национальные интересы, насколько ради этого мы готовы ставить компетентность выше лояльности, насколько мы понимаем, что успех нашей страны - это успех каждого из нас», - добавил директор по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз».

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Как сообщал УНИАН, Украина в лице «Нафтогаза» судится с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по двум контрактам: по транзиту российского газа в ЕС по территории Украины и купли-продажи Украиной российского газа. Также сообщалось, что «Нафтогаз» намерен судиться с Россией по поводу потери своих активов в Крыму в результате аннексии полуострова. На текущий момент сумма претензий к украинской стороне составляет 28,3 млрд долл. Сумма претензий «Газпрома» к Украине - 31,759 млрд долл.

В середине октября текущего года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма завершил устные слушания представителей Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» и российского газового монополиста «Газпрома», а также экспертов и свидетелей по взаимным искам компаний по контракту на закупку газа. Слушания по транзитному контракту начинаются в понедельник, 21 ноября.

Окончательное решение Стокгольмского арбитража по контракту на закупку газа ожидается до 31 марта 2017 года.