Цены на нефть пошли вверх, ожидая соглашения ОПЕК о заморозке добычи

Мировые цены на нефть демонстрируют в понедельник ярко выраженную положительную динамику на фоне ожидания инвесторов достижения странами ОПЕК соглашения о заморозке уровней ее добычи, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на утро стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,45% - до 47,54 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,49% - до 47,05 доллара за баррель, передает Прайм.

В конце сентября ОПЕК на неформальной встрече в Алжире согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет.

Организация рассчитывает на присоединение к мерам по стабилизации рынка и ряда других нефтедобывающих стран.

В субботу министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что существует большая вероятность заключения соглашения на встрече ОПЕК в Вене 30 ноября.