Заморозить объем добычи нефти не является проблемой для нас – Путин

Выступая на пресс-конференции в Лиме 20 ноября после саммита группы Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), Путин заявил, что Москва не имеет никаких возражений относительно действий членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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«Мы сделаем все, что наши партнеры из ОПЕК ожидают. Заморозить объем добычи нефти не является проблемой для нас», – указал российский лидер.

Представители ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию, включительно с Россией, встретятся 30 ноября в Вене, чтобы окончательно договориться о замораживании добычи на достигнутых уровнях. В сентябре члены ОПЕК на неофициальном совещании в Алжире согласились сократить производство, надеясь повысить цены на сырье, которые с середины 2014 года снизились примерно на 60%.