Индонезия отменила государственную монополию на нефтепереработку

09:41, 21 ноября 2016
Энергетика
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В настоящее время госкомпании Pertamina принадлежат лишь шесть нефтеперерабатывающих предприятий, причем новейшее из них открылось около двух десятилетий назад.

Иллюстрация REUTERS

Правительство Индонезии отменило монополию государственной нефтегазовой компании Pertamina на строительство нефтеперерабатывающих предприятий в "стране трех тысяч островов", открыв эту область для частного капитала, сообщает Прайм со ссылкой на издание Jakarta Globe.

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"Согласно директиве министерства энергетики и горнодобывающей промышленности, подписанной 10 ноября министром Игнасиусом Джонаном, частным компаниям теперь разрешается строить в стране нефтеперерабатывающие предприятия и обращаться к правительству с просьбами о налоговых льготах", - отмечает издание.

"Нам необходимо оптимизировать участие частного сектора в строительстве в стране нефтеперерабатывающих предприятий", - цитирует Jakarta Globe заявление главы управления министерства по связям с общественностью Суджатмико.

По его словам, занявшимся переработкой нефти частным компаниям также позволено импортировать ее из-за рубежа. Им также планируется разрешить продавать свою продукцию непосредственно покупателям, не пользуясь посредническими услугами Pertamina, добавил он.

В настоящее время компании Pertamina принадлежат лишь шесть нефтеперерабатывающих предприятий, причем новейшее из них открылось около двух десятилетий назад. Они ежедневно выпускают лишь около 1 миллиона баррелей продукции - менее двух третей индонезийского объема ее потребления, обрекая "страну трех тысяч островов" на необходимость импортировать дефицит.

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