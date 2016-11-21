Индонезия отменила государственную монополию на нефтепереработку

Правительство Индонезии отменило монополию государственной нефтегазовой компании Pertamina на строительство нефтеперерабатывающих предприятий в "стране трех тысяч островов", открыв эту область для частного капитала, сообщает Прайм со ссылкой на издание Jakarta Globe.

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"Согласно директиве министерства энергетики и горнодобывающей промышленности, подписанной 10 ноября министром Игнасиусом Джонаном, частным компаниям теперь разрешается строить в стране нефтеперерабатывающие предприятия и обращаться к правительству с просьбами о налоговых льготах", - отмечает издание.

"Нам необходимо оптимизировать участие частного сектора в строительстве в стране нефтеперерабатывающих предприятий", - цитирует Jakarta Globe заявление главы управления министерства по связям с общественностью Суджатмико.

По его словам, занявшимся переработкой нефти частным компаниям также позволено импортировать ее из-за рубежа. Им также планируется разрешить продавать свою продукцию непосредственно покупателям, не пользуясь посредническими услугами Pertamina, добавил он.

В настоящее время компании Pertamina принадлежат лишь шесть нефтеперерабатывающих предприятий, причем новейшее из них открылось около двух десятилетий назад. Они ежедневно выпускают лишь около 1 миллиона баррелей продукции - менее двух третей индонезийского объема ее потребления, обрекая "страну трех тысяч островов" на необходимость импортировать дефицит.