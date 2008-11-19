Кабмин «отобрал» у ФГИ облэнерго и генкомпании

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании отменил постановления №66 от 22 февраля 2008 года и №196 от 19 марта 2008 года о передаче в управление Фонду госимущества пакетов акций шести облэнерго и четырех генерирующих компаний.

Об этом журналистам сообщил министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН.

Напомним, соответствующими постановлениями в управление ФГИУ были переданы пакеты акций шести облэнерго, которые правительство включило в перечень объектов для первоочередной приватизации в 2008 году: 26,98% акций ОАО "Львовоблэнерго", 25,01% - "Одессаоблэнерго", 25,02% -"Прикарпатьеоблэнерго" и по 25%+1 акция "Черниговоблэнерго", "Полтаваоблэнерго" и "Сумыоблэнерго"; а также 4 генерирующих компаний: ОАО «Центрэнерго», ОАО «Донбассэнерго», ОАО «Западэнерго», ОАО «Днепроэнерго».

Президент НАК «Энергетическая компания Украины» Владимир Зиневич ранее высказывал мнение, что повсеместной приватизации облэнерго в Украине в ближайшие годы не будет.

«Говорить сегодня о стратегии приватизации всех облэнерго - это нонсенс», - считает В.Зиневич.

По его словам, техническое состояние электросетей не готово к приватизации. По мнению президента НАК «ЭКУ», государство вряд ли сможет в ближайшие 10 лет выделить 20 млрд. грн. для модернизации сетей.

Стоит отметить, что 2 апреля т.г. Фонд госимущества объявил, что выставит 25% пакет акций ОАО «Полтаваоблэнерго» на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) 14 мая 2008 года, 26,98% пакет акций ОАО «Львовоблэнерго» на Фондовой бирже «Иннэкс» 15 мая, 25,02% пакет акций ОАО «Прикарпатьеоблэнерго» на Фондовой бирже ПФТС 21 мая, 25% пакет акций ОАО «Энергопоставляющая компания «Черниговоблэнерго» на Киевской международной фондовой бирже (КМФБ) 22 мая, 25% пакет акций ОАО «Сумыоблэнерго» на Украинской международной фондовой бирже (УМФБ) 28 мая, 25,01% пакет акций ОАО «Энергопоставляющая компания «Одессаоблэнерго» на Украинской фондовой бирже (УФБ) 29 мая.

Позже приказом ФГИУ от 6 мая т.г. продажа миноритарных пакетов акций шести облэнерго была отменена.