Правительство отобрало у ФГИУ акции энергокомпаний

Кабмин отменил постановления о передаче ФГИУ акций шести облэнерго и четырех генкомпаний

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании отменил постановления №66 от 22 февраля 2008 года и №196 от 19 марта 2008 года о передаче в управление Фонду госимущества Украины пакетов акций шести облэнерго и четырех генерирующих компаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН.

Как сообщал УНИАН, соответствующими постановлениями в управление ФГИУ были переданы пакеты акций шести облэнерго, которые правительство включило в перечень объектов для первоочередной приватизации в 2008 году: 26,98% акций ОАО "Львовоблэнерго", 25,01% - "Одессаоблэнерго", 25,02% - "Прикарпатьеоблэнерго" и по 25%+1 акция "Черниговоблэнерго", "Полтаваоблэнерго" и "Сумыоблэнерго"; а также 4 генерирующих компаний: ОАО «Центрэнерго», ОАО «Донбассэнерго», ОАО «Западэнерго», ОАО «Днепроэнерго».