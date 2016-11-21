Goldman Sachs повысил прогноз цен на нефть

Аналитики банка Goldman Sachs повысили краткосрочный прогноз по цене на нефть марки Brent на четвертый квартал 2016 года до 50 долларов за баррель в связи с ожиданиями, что страны ОПЕК договорятся о сокращении добычи на встрече 30 ноября, сообщает Прайм.

"Прогноз по Brent на четвертый квартал повышен с 43 долларов за баррель до 50 долларов, на первый и второй кварталы 2017 года - до 56,5 доллара за баррель с 47 долларов и 52 долларов соответственно", - говорится в сообщении.

Эксперты Goldman ожидают, что цена на нефть марки WTI в четвертом квартале составит 48,5 доллара за баррель против прогноза в 43 доллара за баррель ранее, на первое полугодие 2017 года прогноз повышен с 47,5 доллара за баррель до 55 долларов за баррель.

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"По мнению аналитиков, Россия может присоединиться к соглашению, заморозив добычу на текущем уровне. При этом соглашение приведет к сокращению коммерческих запасов нефти в мире, а также краткосрочному дефициту сырья", - подчеркивает издание.

Отмечается, что в долгосрочной перспективе фундаментальные факторы, влияющие на рынок, остаются неизменными. Производители сланцевой нефти будут снижать себестоимость добычи, страны ОПЕК продолжат бороться за долю рынка, считают эксперты Goldman.

С начала лета 2014 года к концу 2015 года цены на нефть обвалились более чем втрое - со 115 до 36 долларов за баррель марки Brent. В начале 2016 года они опускались ниже 30 долларов а затем вновь несколько поднялись - до 40-50 долларов. Фундаментально спад объясняется высоким уровнем добычи в мире при замедлившемся спросе. Кроме того, столь глубокое падение по сравнению с уровнями 2014 года эксперты связывают с финансовыми факторами, включая укрепление доллара.