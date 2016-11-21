Украина с начала отопительного сезона использовала 700 миллионов кубов газа

Запасы природного газа в подземных хранилищах с начала отопительного сезона (с 16 октября по 18 ноября 2016 года) сократились на 0,7 млрд куб. м (4,7%) - до 14 млрд куб. м.

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Об этом сообщает пресс-служба государственной компании, действующего оператора газотранспортной системы «Укртрансгаз».

«Украина с начала отопительного сезона уже отобрала 0,7 млрд куб. м природного газа из своих хранилищ… По информации центрального диспетчерского департамента оператора ГТС, по состоянию на сегодняшнее утро (21 ноября – УНИАН) в газохранилищах хранится 13,993 млрд куб. м «голубого» топлива», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на сегодня осуществляется отбор газа из 7 хранилищ в оптимальном технологическом режиме - 28,4 млн куб. м в сутки.

По информации пресс-службы, Украина начала отопительный сезон 2016-2017 годов с запасами газа в размере 14,7 млрд куб. м, тогда как сезон 2015-2016 годов был начат с 17,1 млрд куб. м «голубого» топлива.

Как сообщал УНИАН, в сентябре правительство утвердило график подготовки к отопительному сезону, а также определило объемы запасов топлива для обеспечения потребителей теплом и электроэнергией. В частности, запасы газа в подземных хранилищах должны составить не менее 17 млрд кубометров. При этом, по оценкам НАК «Нафтогаз Украины», запас газа в 14,5 млрд кубометров является достаточным для прохождения отопительного сезона.

16 октября Украина прекратила закачку газа в подземные хранилища и начала его отбор. В течение недели с 11 по 18 ноября сократились на 1,5%, или на 220 млн кубометров, - до 14,052 с 14,272 млрд куб. м.