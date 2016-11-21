"Энергоатом" в 2017 году загрузит топливо Westinghouse на энергоблоки Запорожской АЭС

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" планирует в 2017 году загрузить ядерное топливо производства американско-японской компании Westinghouse на энергоблоки № 1, 3 и 4 Запорожской АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности, с ссылкой на слова главы Госинспекции ядерного регулирования Сергея Божко.

"К концу 2016 года сборки (тепловыделяющие сборки, которые содержат ядерное топливо производства компании Westinghouse) загрузят еще на энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС, а в следующем году - на энергоблоки № 1, 3 и 4 Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что загрузка топлива Wesinghouse на Запорожскую АЭС будет происходить вместе с модернизацией систем внутриреакторного контроля.

По словам Божко, в 2018 году энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС будет полностью загружен топливом Wesinghouse. Он также сообщил, что использование этого топлива снижает зависимость Украины от одного поставщика.

"На данный момент сборки Westinghouse загружены на четверть и на половину активной зоны двух энергоблоков соответственно: энергоблок №5 Запорожской АЭС и энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС", - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украина планирует в 2016 году приобрести у Westinghouse более трети топлива для АЭС, тогда как в 2015 году почти все топливо поставлялось из России. В марте 2015 года Южно-Украинская АЭС успешно выполнила загрузку модернизированного топлива ТВС-WR производства Westinghouse на третьем энергоблоке. В апреле прошлого года ЮУАЭС подключила данный блок к энергосети страны.

В феврале 2016 года "Энергоатом" поставил на Запорожскую АЭС первую партию ядерного топлива компании Westinghouse. По итогам первого полугодия 2016 года "Энергоатом" импортировал 41,6% тепловыделяющих элементов, содержащих ядерное топливо, производства Westinghouse, а остальные 58,4% - из России.

Также ранее сообщалось о том, что в 2018 году "Энергоатом" планирует полностью заполнить активную зону одного из реакторов исключительно топливом производства Westinghouse, полностью заменив российское топливо от компании "ТВЭЛ".

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.