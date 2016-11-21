Bloomberg: Путин оптимистично настроен в отношении сделки с ОПЕК, Москва готова заморозить добычу

Об этом пишет Илья Архипов в статье "Путин оптимистично настроен в отношении сделки с ОПЕК, Москва готова заморозить добычу", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

"Я не могу сказать на 100 процентов, будет ли заключено соглашение, но есть большая вероятность того, что это произойдет", - сказал Путин журналистам в воскресенье после участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Лиме. "Главные противоречия внутри ОПЕК, в целом, если не устранены, то могут быть устранены".

Читайте такжеЗаморозить объем добычи нефти не является проблемой для нас – Путин

Первоначальные переговоры в апреле, направленные на замораживание производства, потерпели неудачу, предварительное соглашение было достигнуто в Алжире 28 сентября, оно завершило двухлетний период добычи без ограничений для членов ОПЕК. Хотя обещание организации по сокращению производства все еще должно быть согласовано, Россия, после переговоров, добавила более 400 млрд рублей ($ 6 млрд) в прогнозируемые доходы бюджета, сообщают двое чиновников, знакомых с расчетами правительства.

"У нас нет никаких трудностей с тем, чтобы заморозить производство" на текущих уровнях, сказал Путин, повторяя позицию России.

Крупнейший в мире экспортер энергоносителей изо всех сил старается выйти из самой глубокой рецессии за последние два десятилетия, после падения цен на нефть и международных санкций, введенных из-за аннексии Крыма и скрытой военной интервенции на востоке Украины в 2014 году. В дополнение к переговорам с ОПЕК, более тесные связи с новой администрацией Дональда Трампа также могут помочь России ослабить давление на экономику.

Связи с Трампом

Во время избирательной кампании, новоизбранный президент Трамп призывал к союзу с Россией для борьбы с "Исламским государством" и Ираком, и предлагал ослабить санкции против России из-за украинского кризиса. Путин сказал, что с радостью ожидает выполнения этого обещания.

Некоторые из заявлений Трампа во время кампании ставят под сомнение возглавляемые США альянсы и грозят разорвать или пересмотреть условия соглашения о свободной торговле. Все это вызвало тревогу, но Путин сказал, что на саммите не увидел никакого страха ни по этой причине, ни из-за выхода Великобритании из Европейского Союза.

Читайте такжеОбама готов спорить с Трампом об американских ценностях

"Мы все очень хорошо понимаем, что всегда существует огромная разница между предвыборной риторикой и реальной политикой практически в каждой стране", - сказал он. В отношении "брексита", Путин выразил уверенность в том, что этот процесс пройдет спокойно. "Конечно, есть определенные риски, но я почти уверен, что нам удастся их избежать", - сказал он.

Российский лидер провел четырехминутную встречу с президентом Бараком Обамой (вероятно, это их последний диалог) в отношении напряженности в Украине, Сирии и президентских выборов в США. Россию обвиняли во вмешательстве посредством хакерских атак, которые были направлены на лагерь демократов.

Нормализация отношений

В недавнем телефонном разговоре, Трамп подтвердил свое намерение нормализовать отношения между США и Россией. "Со своей стороны, я сделал то же самое", - заявил журналистам Путин в Лиме. Они договорились, что их сотрудники будут вести переговоры до того, как лидеры двух стран встретятся лично.

Трамп "активно формирует свою команду", но у него пока нет "официального персонала", - пояснил Путин. "Мы подождем. Время пока есть".

Путин пока не знает, как сложатся его отношения с Трампом. Ранее в этом месяце он предупредил, что восстановление отношений – "нелегкий путь".

В том, что касается усилий по прекращению территориального спора времен Второй мировой войны с Японией, Путин сказал, что проекты экономического сотрудничества, предложенные премьер-министром Японии Синдзо Абэ, могут помочь укрепить доверие. Лидеры двух стран встретились в кулуарах саммита АТЭС, Путин намерен посетить Японию с официальным визитом в декабре. Сейчас продолжаются давние переговоры по соглашению, которое формально завершит вражду.

Читайте также"Похоже на "утку": Кремль прокомментировал сообщения о подготовке визита Трампа в Россию

"И Россия, и Япония действительно хотят подписать мирный договор, и мы ищем способы сделать это", - сказал Путин. Тем не менее, он предупредил, что обе страны по-прежнему далеки от соглашения по вопросу о принадлежности четырех островов, известных как Северные территории в Японии и Южные Курилы в России, которые советские войска оккупировали в последние дни Второй мировой войны.