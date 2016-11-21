Иск на 172 миллиарда: суд перенес рассмотрение дела АМКУ против "Газпрома"

Судебное заседание по иску Антимонопольного комитета Украины к российскому газовому монополисту «Газпрому» относительно выплаты штрафа в 86 млрд грн за нарушение антимонопольного законодательства, а также пени по нему, перенесено на 5 декабря.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Антимонопольного комитета, заседание должно было состояться сегодня, 21 ноября, но перенесено на 5 декабря.

«Мы знаем, что заседание перенесено на 5 декабря», - сообщили в пресс-службе. Вместе с тем, там отказались комментировать причины переноса и какие-либо иные детали рассмотрения иска. "Извините, у нас много работы", - сказали в пресс-службе.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины просит Хозяйственный суд Киева взыскать с российского монополиста "Газпрома" 172 млрд грн, включая штраф в размере 86 млрд грн и пеню на такую же сумму за его несвоевременную уплату.

Как сообщал УНИАН, в январе текущего года Антимонопольный комитет Украины выставил российскому газовому монополисту «Газпрому» штраф на около 86 млрд грн (порядка 3,4 млрд долл.) за злоупотребления монопольным положением на отечественном рынке транзита газа. Решение было принято в рамках выполнения поручения правительства, а также в свете официальных обвинений Европейской комиссии, выдвинутых "Газпрому" в связи с его доминирующей позицией на рынке Центральной и Восточной Европы, что нарушает антимонопольное законодательство ЕС.

12 апреля текущего года «Газпром» решил оспорить это решение, зарегистрировав иск в Хозяйственном суде Киева. Однако суд отклонил иск российского монополиста.

Поскольку штраф так и не был уплачен, АМКУ подал в Хозяйственный суд города Киева иск с заявлением о принудительном взыскании с российского газового монополиста «Газпрома» штрафа в размере 86 млрд грн, пени, а также о признании обязательства прекратить нарушения.

Изначально Хозяйственный суд Киева принял иск Антимонопольного комитета Украины к российскому газовому монополисту «Газпрому» о принудительном взыскании штрафа в 86 млрд грн и назначил заседание на 31 октября. Затем заседание было перенесено на более поздний срок.