Стоимость нефти Brent превысила $48

Цена нефти эталонной марки Brent в ходе сегодняшнихэлектронных торгов на Лондонской бирже впервые со 2 ноября текущего года поднялась выше 48 долларов за баррель, сообщает Росбалт.

"Так, по состоянию на 15:35 фьючерсы на нефть Brent с поставкой в январе увеличились на 2,62% до 48,09 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

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Тем временем январские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 2,52% до 47,53 доллара за баррель.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября ОПЕК на неформальной встрече в Алжире согласовал ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет.

В минувшую субботу министр нефти Ирана Биджан Зангане заявил, что существует большая вероятность заключения соглашения на встрече ОПЕК в Вене 30 ноября.