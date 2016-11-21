Запасы дефицитного антрацитового угля на ТЭС увеличились почти на 8%

Запасы дефицитного антрацитового угля на складах украинских теплоэлектростанций с 13 по 20 ноября текущего года увеличились на 7,7% – до 932 тысяч тонн.

Об этом говорится в сообщении оператора Объединенной энергетической системы Украины госкомпании "Укрэнерго".

Также сообщается, что запасы угля газовой марки сократились на 1,2% – до 939 тысяч тонн с 951 тысячи тонн.

В целом запасы твердого топлива на складах ТЭС за неделю выросли на 3% – до 1,871 миллиона тонн.

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Согласно сообщению, запасы резервного вида топлива, мазута, выросли на 2% – до 35,8 тысячи тонн.

Как сообщал УНИАН, после инициированной Россией войны на Донбассе Украина потеряла в этом регионе большое количество шахт, добывающих антрацит. Для решения проблемы поставок Украина временно закупала топливо в Южно-Африканской Республике.

На захваченной боевиками территории антрацит добывают лишь шахты компании ДТЭК Рината Ахметова. Однако поставки угля из зоны АТО часто прерываются.

В октябре "ДТЭК Энерго" поставила с временно оккупированных территорий около 618 тысяч тонн антрацита. В ноябре компания планирует по сравнению с октябрем 2016 года увеличить поставки угля со временно оккупированных территорий Донбасса на 20% до 742 тысяч тонн.