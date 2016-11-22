На АЭС в Японии после землетрясения отключалось охлаждение топлива

Об этом сообщается на сайте компании-оператора Tokyo Electric Power (TEPCO), которая обеспечивает работу станции, передает РБК.

По данным компании, в бассейне находится 2544 топливных стержня, однако из-за наличия в резервуаре воды их температура поддерживается на допустимом для работы станции уровне, что обеспечивает дополнительную безопасность.

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Позже японский оператор отметил, что система охлаждения на третьем реакторе АЭС возобновила свою работу. Отрицательных последствий отключения на станции не зарегистрировали.

Ранее УНИАН сообщал, что у восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 7,3, которое привело к образованию цунами. Геологическая служба США оценила магнитуду толчков в 6,9. Толчки произошли в 5:59 22 ноября по местному времени (22:59 21 ноября по Киеву).

В префектуре Фукусима зафиксировали цунами высотой 60 см, затем еще несколько высотой от 30 до 90 см.