Мировые цены на нефть опустились до 53 долл. за барр.

Нефтяные котировки на азиатских торгах в четверг снижались пятую сессию подряд, устремившись вниз с отметки 53 долл. за баррель, поскольку накануне Управление энергетической информации США опубликовало данные о неожиданно резком росте запасов в Соединенных Штатах, что лишний раз подтвердило факт сокращения спроса на "черное золото" в связи со спадом в мировой экономике, сообщает Рейтер.

Кроме того, цены на нефть потянулись вниз вслед за фондовыми рынками: индексы на Уолл-стрит и европейских биржах упали до минимума пяти с половиной лет из-за снижения потребительских цен в США и тающих надежд на государственную помощь американскому автопрому.

К 7.52 МСК декабрьские фьючерсы на американскую легкую нефть, срок которых истекает к закрытию в четверг, подешевели на 84 цента до 52,78 долл. за баррель. Уровень закрытия среды - 53,62 долл. за баррель - стал самым низким с 22 января 2007 года.

Январские фьючерсы на индикативный сорт нефти Brent снизились на 97 цента до 50,75 долл. за баррель.

"Отсутствие позитивных новостей на фронте спроса и продолжающиеся проблемы в мировой экономике означают отсутствие каких-либо новостей, которые могут оказать "бычье" воздействие на рынок", - сказал Джонатан Корнафель из Hudson Capital Energy.

Индекс потребительских цен (CPI) в США снизился в октябре 2008 года на рекордные 1,0 процента к предыдущему месяцу, базовый индекс - на 0,1 процента, сообщило министерство труда.

Государственное Управление энергетической информации (EIA) сообщило, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 14 ноября, выросли на 1,6 миллиона баррелей до 313,5 миллиона баррелей. Запасы бензина выросли на 500.000 баррелей до 198,6 миллиона баррелей, запасы дистиллятов снизились на 1,5 миллиона баррелей до 126,9 миллиона баррелей.

Аналитики ожидали, что в среднем запасы нефти вырастут на 800.000 баррелей, запасы бензина увеличатся на 400.000 баррелей, а дистиллятов (дизтоплива и мазута) вырастут на 600.000 баррелей.

Федеральная резервная система США прогнозирует сокращение американской экономики в первом полугодии 2009 года.