"Нафтогаз" назвал цену "европейского" газа для Украины в третьем квартале

Национальный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» в третьем квартале текущего года закупал газ у европейских поставщиков в среднем по 187 долл. за тысячу кубометров, говорится в сообщении компании, переданном УНИАН.

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Причем в сентябре, как отмечается, цена топлива снизилась до 178 долл. за тысячу кубометров. Общий объем закупленного топлива составил 2,64 млрд кубометров.

«Почти год среди поставщиков «Нафтогаза» отсутствует ПАО «Газпром». Это вызвано отказом российского монополиста от подписания дополнительного соглашения, которое, в частности, предусматривает, что оплаченные средства используются только для оплаты новых поставок газа и только через контролируемые Украиной пункты входа. Также дополнительное соглашение отменяет действие принципа take-or-pay («бери-или-плати») в период его действия и устанавливает гибкий график заявок и оплаты газа», - говорится в сообщении «Нафтогаза».

Средневзвешенная цена топлива в первом квартале текущего года, по данным «Нафтогаза», составляла 191 долл. за тысячу кубометров. Во втором квартале «Нафтогаз» топливо не закупал.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на середину октября запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа составляли 14,7 млрд кубометров. По оценкам НАК «Нафтогаз Украины», этот запас является достаточным для прохождения отопительного сезона. По прогнозам Гидрометцентра Украины, длительность отопительного сезона 2016-2017 годов составит 160-180 дней.