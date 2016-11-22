Запорожская АЭС подключила к сети блок №6 после ремонта

Запорожская атомная электростанция подключила к энергосети страны блок №6 после проведения планового среднего ремонта, говорится в сообщении госкомпании "Энергоатом".

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"21 ноября 2016 года в 18:01 энергоблок №6 Запорожской АЭС подключен к энергосети после завершения планового среднего ремонта", - сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, в данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 6 энергоблоков. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков нет.

Радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) – 8-12 мкР/час, что соответствует природному радиационному фону в месте расположения Запорожской АЭС.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября энергоблок №6 Запорожской АЭС был отключен от энергосети для проведения среднего планового ремонта.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - в 1985, третий - 1986, четвертый - в 1987, пятый - в 1989, шестой - в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны вырос с 2 до 22%.