Нефть продолжает дорожать в ожидании соглашения об ограничении добычи
Цены на нефть выросли до максимума с конца октября во вторник, поскольку рынок заложил в прогнозы ожидаемое ограничение добычи на встрече ОПЕК, однако аналитики предупредили, что провал этой инициативы приведёт к увеличению избытка предложения к началу 2017 года.
Сегодня утром фьючерсы на нефть Brent торговались по $49,59 за баррель, на 1,41 процента выше предыдущего закрытия, ранее достигнув $49,63, максимума с 31 октября.
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Фьючерсы на американскую марку WTI повысились на 1,47 процента до $48,95 за баррель.
ОПЕК пытается к 30 ноябрю убедить 14 участников картеля и Россию договориться о скоординированном ограничении добычи, чтобы поддержать рынок, сбалансировав спрос и предложение, пишет Рейтер.
"Инвесторы оптимистичнее оценивают шансы на соглашение ОПЕК об ограничении добычи, и цены на нефть должны продолжить расти в течение сегодняшних торгов", - сообщил банк ANZ.
Goldman Sachs сообщил в клиентской записке, что шансы на соглашение ОПЕК выросли, поскольку нефтедобытчикам нужно реагировать на разрушение фундаментальных факторов спроса и предложения, которые, по словам банка, "резко ослабли с тех пор, как ОПЕК объявила о предварительном соглашении об ограничении добычи".
Если ОПЕК и другие экспортёры не сумеют договориться, Goldman ожидает избытка предложения нефти в размере 0,7 миллиона баррелей в сутки в первом квартале 2017 года