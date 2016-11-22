В МИД Польши считают, что Россия может отказаться от строительства "Северного потока-2"

Россия может отказаться от строительства Nord Stream II в связи с решением Брюсселя относительно немецкого газопровода OPAL, который является сухопутным продолжением Nord Stream I.

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Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, передает «Радио Польша».

До последнего времени «Газпром» использовал OPAL лишь вполсилы, постоянно ходатайствуя о возможностях работать на полную мощность. В конце октября Еврокомиссия дала добро на использование 80% пропускной возможности немецкого газопровода.

Это решение приведет к увеличению поставок российского газа в Европу, несмотря на неоднократные заявления ЕС о намерении уменьшить зависимость от поставок голубого топлива из России. Ващиковский пояснил журналистам, что в связи с этим Россия может отказаться от строительства Nord Stream II.

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«Строительство второго газопровода Nord Stream может оказаться ненужным. Пропускная возможность Nord Stream I будет повышена, по газопроводу OPAL газ будет поставляться в южные страны Европы. В связи с этим россияне могут отказаться от строительства второго потока, используя уже существующие возможности газопроводов Nord Stream I и OPAL», - заявил Ващиковский.

В настоящее время газопровод Opal проходит от северной Германии до границы с Чехией, соединяя Nord Stream с газотранспортной системой соседствующих с Польшей стран. Это не устраивает польскую нефтегазовую компанию PGNiG. Ее президент Петр Возняк заявил, что пока не знает подробностей решения Брюсселя, но в случае необходимости готов его оспаривать в рамках европейского и немецкого законодательств.