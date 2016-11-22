"Энергоатом" хочет привлечь европейского поставщика реакторной установки для достройки Хмельницкой АЭС

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" рассматривает возможность привлечения европейского поставщика реакторной установки типа ВВЭР-1000 для завершения строительства энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС, сообщает пресс-служба компании.

"В качестве альтернативного поставщика реакторной технологии и оборудования ВВЭР рассматривается европейский поставщик", - говорится в сообщении.

В компании пояснили, что в связи с исключением возможности поставки оборудования реакторной установки российского производства возникла необходимость замены поставщика оборудования.

"В сложившейся ситуации был рассмотрен вариант завершения строительства с реакторной установкой ВВЭР-1000 альтернативного производства, который смог бы обеспечить завершение строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС в сжатые сроки и при минимизации затрат", - сообщает пресс-служба.

Согласно сообщению, использование реакторной установки от европейского поставщика не меняет выводы и показания, изначально заложенные в технико-экономическом обосновании данного проекта.

Также в компании отметили, что при строительстве энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС будут соблюдены требования по безопасности, предусмотренные национальным законодательством и нормами МАГАТЭ, а также будет максимально использоваться оборудование украинского производства.

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Как сообщал УНИАН, победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания "Атомстройэкспорт". В конкурсе, кроме "Атомстройэкспорта", также принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO.

В конце 2014 года глава "Энергоатома" Юрий Недашковский заявил, что Украина может денонсировать соглашение с Россией из-за отсутствия со стороны последней каких-либо подвижек в реализации этого проекта. Тогда ожидалось, что заменить "Росатом" (материнская компания "Атомстройэкспорта") сможет чешская Skoda (владельцем чешской Skoda JS a.s. является юридическое лицо, зарегистрированное в России).

В 2015 году Верховная Рада денонсировала соглашение о достройке Хмельницкой АЭС с Российской Федерацией.

В январе текущего года Минэнергоугля обратилось к госкомпаниям "Энергоатом" и "Укрэнерго" с просьбой изучить целесообразность строительства двух новых блоков на Хмельницкой АЭС.

Справка УНИАН. Государственное предприятие Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" является оператором четырех действующих атомных электростанций Украины (Запорожской, Ривненской, Южно-Украинской и Хмельницкой). На 4-х украинских АЭС эксплуатируется 15 атомных энергоблоков, из которых 13 типа ВВЭР-1000 и два - ВВЭР-440, общей установленной мощностью 13 тыс. 835 МВт. На стадии достройки в НАЭК "Энергоатом" находятся два энергоблока ХАЭС суммарной мощностью 2000 МВт.