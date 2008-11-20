В Киеве на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 начались аварийные отключения

В Киеве на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 из-за снижения давления газа начались аварийные отключения.

Как сообщает пресс-служба АЕК “Киевэнерго”, 19 ноября вследствие принудительного понижения давления газа на ТЭЦ-6 “Киевэнерго” сработала защита от снижения давления газа перед горелками котла. Таким образом, блок №1 ТЭЦ-6 (мощность 250 Мвт) был аварийно отключен от сети. Вследствие этого, температура прямой сетевой воды снизилась до 50° С.

На ТЭЦ-5 вследствие принудительного снижения давления газа сегодня произошла аварийная разгрузка блока мощностью 250 МВт до минимально допустимого уровню генерации. По этим же причинам аварийно отключены два водонагревательных котла ТЭЦ-5, что привело к снижению прямой сетевой воды до 54° С.

По данным компании, вследствие принудительного снижения давления газа на киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 снижение температуры повлияло на отопление 9 тыс. 197 потребителей. Недогрев почувствовали 4 тыс. 995 жилых домов, 184 лечебных учреждения, 276 детсадов, 233 школы, 3509 ведомственных учреждений. В целом, невыполнение температурного графика теплоносителя повлияло на качество услуг по горячей воде и централизованному отоплению для 2 млн. жителей Киева.

Технический директор АК «Киевэнерго» Юрий ГЛАДЫШЕВ, комментируя ситуацию, заметил, что компания неоднократно предупреждала о вероятности аварийного отключения блоков ТЭЦ, но вопрос снабжения природного газа на энергообъекты компании до сих пор не решается.

“Ситуация относительно энергообеспечения столицы остается критической. Об угрожающем состоянии с отоплением столицы АК «Киевэнерго» информирует официальными письмами все органы власти, от которых зависит стабилизация ситуации. Предупреждение о возможных последствиях в случае остановки теплоцентралей направлено также МЧС, всем контролирующим и правоохранительным органам», - сообщил он.

Как сообщалось, отсутствие лимитов на снабжение газа для АК «Киевэнерго» привели к снижению температуры в теплосетях Киева. 18 ноября на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 давление газа было снижено почти на 30%, что не позволяет компании поддерживать достаточный температурный режим в теплосетях.

Принудительное ограничение со стороны газоснабжающих компаний произошло из-за долгов «Киевэнерго» за потребленный газ. 12 ноября «Укртрансгаз» и «Киевоблгаз» предупредили компанию о возможном прекращении снабжения газа.

По прогнозам, в ноябре и декабре «Киевэнерго» должен оплатить за газ ДК «Газ Украины» 725 млн. грн.

Компания на протяжении суток потребляет около 10 млн. кубометров газа для обеспечения потребностей города в тепле и электроэнергии. В денежных показателях этот объем составляет свыше 11,5 млн. грн. ежесуточно.

По состоянию на 19 ноября «Киевэнерго» имеет долг за газ перед ДК «Газ Украины» в размере 155 млн. грн. Компенсация денежных средств «Киевэнерго» из городского бюджета, согласно законодательству, в 2008 году должна составлять 790,8 млн. грн. На данный момент компания получила только 386,8 млн. грн.

19 ноября АК «Киевэнерго» обратилась к КГГА с официальным письмом по поводу критической ситуации с энергообеспечением столицы и просит ускорить выделение компенсационных средств.