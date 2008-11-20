Украина начинает интеграцию в Энергетический союз

Кабинет министров Украины и Еврокомиссия 25 ноября приступят к переговорам о присоединении Украины к договору об Энергетическом союзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ сегодня журналистам в Киеве.

«Украина будет первой страной из стран-участниц Европейской политики соседства, которая начнет эти переговоры с Европейским Союзом. Очень важно, что в качестве наблюдателей этого процесса будут Молдова и страны Южного Кавказа», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Вице-премьер уточнил, что на сегодняшний день участниками договора об Энергетическом союзе являются страны Западных Балкан. «Участие в этом договоре – это фактически гармонизация законодательства, правил, которые регулируют энергетическую сферу с европейскими правилами и процедурами», - пояснил он.

Г.НЕМЫРЯ подчеркнул, что для Украины, которая является транзитной страной, ключевым аспектом является не только совместимость энергетических сетей и трубопроводов, но и регуляторные меры.

Как передавал УНИАН, Европейский Союз стремится расширить Европейское энергетическое сообщество за счет Украины, Молдовы и Турции, чтобы в этих странах действовали энергетические правила ЕС. "Мы видим расширение Европейского энергетического сообщества за счет включения в него Молдовы, Турции и Украины с тем, чтобы энергетические правила ЕС распространялись на всех наших соседей. Это обеспечит прозрачность и улучшит регулирование рынков", - в частности, сообщила директор политического подразделения Совета ЕС Хельги Шмид Х.Шмид.