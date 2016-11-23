В НАБУ сообщили о резком росте прибыли "Укргаздобычи" после ликвидации "газовых схем" Онищенко

Это в пять раз больше чем почти за три года совместной деятельности госкомпании со структурами, подконтрольными народному депутату Александру Онищенко, сообщили в пресс-службе НАБУ.

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В ведомстве отметили, что средства на счета государственного предприятия начали активно поступать после принятия судом решений о расторжении указанных сделок между государственной компанией и предприятиями, подконтрольными Онищенко, а именно: ООО "Надра Геоцентр", ООО "Фирма "ХАС" и ООО "Природные ресурсы +".

Почти трехлетнее сотрудничество этих структур с "Укргаздобычей" обеспечило последней всего 25,158 млн. грн. прибыли.

Как сообщал УНИАН, в июне НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которое нанесло ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО «Укргаздобыча». Организатором коррупционной схемы, по данным НАБУ, является народный депутат Онищенко.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, выехал из Украины.

НАБУ дважды вызывало его на допрос в качестве подозреваемого, однако он ни разу не появился.

9 августа Соломенский районный суд Киева разрешил задержать депутата Онищенко с целью его поводу для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

18 октября в НАБУ заявили, что Интерпол должен в течение 30 дней сообщить решение о возможности объявления Онищенко в международный розыск.

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Директор НАБУ Артем Сытник спрогнозировал, что дело Онищенко будет направлено в суд до конца года.

Сытник отметил, что в расследовании «газового дела» НАБУ подошло к финальному решению.

По его словам, независимо от местонахождения главного фигуранта дела – Онищенко - НАБУ направит это дело в суд. При этом Сытник не исключил, что Онищенко может быть осужден заочно.