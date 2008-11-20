Долг Нафтогаза перед РосУкрЭнерго - около 1,3 млрд. долл.

На сегодняшний день долг НАК “Нафтогаз Украины” перед РосУкрЭнерго составляет около 1,3 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил журналистам заместитель председателя правления НАК “Нафтогаз Украины” Владимир ТРИКОЛИЧ.

“Сегодня долг с учетом всех нюансов - 1 млрд. 260-270 млн. долл.”, - сказал он, подчеркнув, что перед “Газпромом” НАК “Нафтогаз Украины” долга не имеет.

Как сообщал УНИАН, вчера в СМИ появилась информация о том, что в ходе очередного раунда переговоров НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпрома" российская монополия предложила Украине механизм погашения долга за газ, составляющего 2,4 миллиарда долларов. "Газпром" готов погасить долг за счет средств, которые до марта 2010 года "Нафтогаз" должен был получать за транзит российского газа.

Справка УНИАН. До 2008 года компания RosUkrEnergo AG (Швейцария) была создана в 2004 году для поставок среднеазиатского газа в Украину и являлась эксклюзивным поставщиком газа в Украину, реализуя его украинским потребителям через ЗАО « УкрГаз-Энерго ». 50% RosUkrEnergo принадлежит российскому газовому монополисту ОАО « Газпром », 45% – украинскому бизнесмену Дмитрию ФИРТАШУ, 5% - Ивану ФУРСИНУ.

В феврале 2008 года в ходе газовых переговоров Россия и Украина договорились об отмене посредников, занимающихся поставками газа из России в Украину. Тем не менее позже было решено оставить в цепочке RosUkrEnergo до конца 2008 года.