Нефть дешевеет в ожидании новостей по заморозке добычи

Мировые цены на нефть в незначительно снижаются среду в ожидании дальнейших новостей от ОПЕК насчет заморозки добычи "черного золота", сообщает Прайм.

По состоянию на 07:44 стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,18% - до 49,03 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,17% - до 47,95 доллара за баррель.

Во вторник в Вене завершилась двухдневная встреча экспертной группы ОПЕК, собравшейся для обсуждения деталей договоренностей об ограничении добычи "черного золота". Эксперты картеля по итогам встречи подготовили заключительный пакет предложений для обсуждения и утверждения его на предстоящей 30 ноября очередной встрече министров государств-членов организации. Источники сообщали, что на встрече в Вене на следующей неделе ОПЕК обсудит возможность сокращения добычи нефти на 4-4,5% для всех стран картеля, за исключением Ливии и Нигерии.

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"Шансы ОПЕК на заключение сделки продолжают расти, но риски остаются ощутимыми. Прогноз по ценам на нефть ... зависит от (итогов - ред.) предстоящей встречи", - приводит газета The Wall Street Journal слова аналитика Citigroup.

В конце сентября ОПЕК на неформальной встрече в Алжире согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет. Окончательное решение должно быть принято на официальной встрече ОПЕК 30 ноября в Вене. Организация рассчитывает на присоединение к мерам по стабилизации рынка и ряда других нефтедобывающих стран - прежде всего, России.

Сдерживают удешевление нефти данные Американского института нефти (API) о сокращении запасов "черного золота" в США. Согласно данным API, запасы нефти в США упали на 1,3 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 18 ноября, пишет газета со ссылкой на участников рынка. Запасы бензина при этом выросли на 2,7 миллиона баррелей, а дистиллятов - снизились на 400 тысяч баррелей.