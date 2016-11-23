Порошенко подписал закон о Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, который определяет статус и полномочия этой комиссии.

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«Возвращен с подписью от президента», - сообщается на сайте парламента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 12 апреля 2016 года, после года обсуждений на различных уровнях власти, приняла в первом чтении законопроект о НКРЭКУ.

14 июля Рада не смогла принять законопроект №2966 об НКРЭКУ и отправила документ на повторное второе чтение. По мнению представителей экспертной организации «Реанимационный пакет реформ», тот проект имел ряд положительных наработок, таких как запрет на незаконное влияние на работу комиссии, наличие четкой процедуры обнародования проектов решений и протоколов заседаний, требования по проведению открытого обсуждения проектов решений регулятора, а также процедура рассмотрения жалоб и урегулирования споров.

22 сентября парламент принял во втором чтении и в целом закон о НКРЭКУ.

Согласно закону, члены НКРЭКУ будут отбираться конкурсной комиссией, тогда как сейчас всех членов Нацкомиссии назначает президент Украины. Конкурсная комиссия будет формироваться следующим образом: два человека от президента Украины, два от Верховной Рады и один от Кабмина. Также Нацкомиссия должна получить финансовую независимость от государственного бюджета путем организации своей деятельности за счет взносов участников энергетического рынка Украины.