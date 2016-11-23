Кабмин создал группу по вопросам рынка нефти

Кабинет министров Украины создал рабочую группу по вопросам по вопросам функционирования рынка нефти и нефтепродуктов, а также развития нефтеперерабатывающей промышленности.

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Соответствующее постановление от 16 ноября опубликовано на сайте Кабмина.

Среди основных задач рабочей группы - определение путей, механизмов и способов решения проблемных вопросов функционирования данного рынка, содействие обеспечению координации действий центральных и местных органов исполнительной власти по вопросам разработки и осуществления мер, направленных на решение проблемных вопросов функционирования рынка, развития нефтеперерабатывающей промышленности и т.д.

Принятым документом также утвержден состав рабочей группы. Ее председателем стал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Как сообщал УНИАН, Украина за 10 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократила добычу нефти и газового конденсата на 8,8% - до 1,86 млн тонн.

В 2015 году добыча нефти в Украине сократилась по сравнению с 2014 годом на 11,8% – до 1,801 млн тонн.