Встреча в Москве: Евросоюз и РФ обсудят транзит российского газа через Украину

Глава министерства энергетики России Александр Новак планирует обсудить во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии по энергетическим вопросам Марошем Шефчовичем вопросы энергосотрудничества, в том числе надежность транзита российского газа в страны ЕС через Украину, на встрече в Москве 25 ноября.

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Об этом сообщает Прайм.

"Конечно. Все вопросы сотрудничества между Россией и Евросоюзом, в том числе обеспечение транзитных поставок газа будут обсуждаться", - ответил глава Минэнерго РФ на вопрос о том, будет ли на встрече с Шефчовичем обсуждаться надежность транзита газа текущей зимой.

Как сообщал УНИАН, в январе-октябре 2016 года транзит газа через украинскую газотранспортную систему вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 65,3 миллиарда кубометров.

Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, "Газпром" обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 миллиардов кубометров природного газа.