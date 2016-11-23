Российский "Газпром" становится чем-то вроде "Starbucks" - Forbes

Об этом пишет Кеннет Рапоза в статье "Российский "Газпром" становится чем-то вроде "Starbucks", опубликованной на сайте издания Forbes.

Сложно предположить, почему "Газпром нефть" понадобилось так много времени, чтобы открыть для себя американский роман между магазинчиками на заправках и дешевым кофе. Вероятно, они продавали его всегда, но по какой-то причине эта тенденция набирает популярность именно сейчас.

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Кофейный проект "Газпрома", известный как Drive Cafe, на заправочных станциях продает кофе под собственным брендом: "Газпром нефть". Это словно пить кофе "Cumberland Farms" (сеть магазинов в штате Массачусетс) в Новой Англии, или, возможно, кофе "Shell Oil" где-нибудь еще.

Компания пошла дальше и создала свой собственный оригинальный бленд, который обжаривает российская компания за пределами Санкт-Петербурга. "Газпром нефть" планирует открыть Drive Cafe на всех своих заправочных станциях в следующем году. Сейчас есть только три, все они находятся в Санкт-Петербурге.

"Газпром нефть" не разбогатела на этом. Доход компании в первом полугодии составил 771 млрд руб., в нем часть от продажи кофе - всего 0,13%.

С начала года "Газпром нефть" выросла до 23,5% в рублях и 40,4% в долларах. Акции торгуются на внебиржевом рынке в Нью-Йорке, с супер низким объемом – менее чем 3000 акций ежедневно.