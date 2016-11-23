Украина увеличила экспорт электроэнергии

Украина за январь-октябрь 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила экспорт электроэнергии на 5,2% - до 3,167 млрд кВт-ч.

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Об этом в ответ за запрос УНИАН сообщила пресс-служба компании - оператора объединенной энергосистемы «Укрэнерго».

В частности, за отчетный период экспорт электроэнергии в Польшу вырос в 12,5 раза - до 835 млн кВт-ч, но при этом объем поставок в Венгрию сократился на 20,2% - до 2,332 млрд кВт-ч. Также значительно снизились поставки в Словакию – до 128 тыс. кВт-ч.

Как сообщал УНИАН, Украина за 2015 год сократила валютную выручку от экспорта электроэнергии в 3,2 раза по сравнению с предыдущим годом – до 150,1 млн долл. с 487,2 млн долл.

По итогам 10 месяцев 2016 года, по данным Фискальной службы, в денежном выражении Украина сократила экспорт электроэнергии на 2,4% - до 123,3 млн долл.