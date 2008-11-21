Мировые цены на нефть опустились ниже 49 долл

Нефтяные котировки на азиатских торгах в пятницу опустились до минимума трех с половиной лет ниже 49 долл. за баррель, потеряв почти 100 долл. по сравнению с отмеченным в июле историческим максимумом выше 147 долл. за баррель в силу того, что замедление мировой экономики сокращает спрос на "черное золото", сообщает Рейтер .

Цены падают шестую сессию подряд. Только за эту неделю они опустились на 14 процентов, что может обернуться самым значительным недельным снижением с начала октября.

Достигнув 3,5-летнего минимума, нефть немного отыграла позиции. К 8.47 МСК январские фьючерсы на американскую легкую нефть выросли на 30 центов до 49,68 долл. за баррель. Январские фьючерсы на индикативный сорт нефти Brent подорожали на 45 центов до 48,53 долл. за баррель.

В четверг к закрытию торгов в Нью-Йорке американская нефть подешевела на 4,00 долл., в то время как Brent сбавила 3,64 долл. Оба сорта опустились ниже отметки в 50 долл. за баррель.

"Экономика тянет все вниз за собой, как черная дыра. Пока экономика не стабилизируется, нефть вряд ли сможет прекратить падение", - сказал Энтони Ньюнан из Mitsubishi Corp.

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs, который еще в мае обещал рост цен на нефть до 200 долл. за баррель, в четверг в очередной раз понизил прогноз стоимости фьючерсов на американскую нефть в 2009 году - до 80 долл. за баррель с 86 долл.

Снижение цен ан "черное золото" постепенно убеждает все большее число членов ОПЕК в том, что придется пойти на дальнейшее сокращение объемов добычи на следующем саммите.