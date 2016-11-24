Цены на нефть застыли в ожидании саммита ОПЕК

Цены на нефть почти не изменились на утренних торгах в четверг на фоне неопределенности в преддверии саммита ОПЕК и низкой активности в связи с Днем благодарения в США.

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Сегодня утром фьючерсы на нефть сорта Brent выросли на 0,04 процента до $48,97 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались около отметки $48,01, на 0,05 процента выше предыдущего закрытия, сообщает Рейтер.

Большинство аналитиков считают, что ОПЕК удастся достичь какого-то взаимного соглашения о снижении добычи, несмотря на отсутствие единства среди членов картеля относительно того, кому и на сколько нужно сокращать её объёмы. При этом трейдеры сомневаются, что этого будет достаточно для снижения переизбытка на мировом рынке.

"Мы ждём, что ОПЕК достигнет соглашения на саммите картеля, который пройдёт на следующей неделе в Вене... Если всё пройдёт хорошо, и ОПЕК действительно заключит соглашение, цена нефти Brent, вероятно, пробьёт годовой максимум в $53 за баррель", – считают аналитики банка ANZ.

По итогам неофициальной встречи в сентябре в Алжире члены Организации стран-нефтеэкспортёров впервые за восемь лет договорились снизить добычу до 32,5-33 миллиона баррелей в сутки ради поддержания цен на сырьё. Заседание ОПЕК, к которому могут присоединиться и производители вне картеля, включая Россию, пройдёт 30 ноября.