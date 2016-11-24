Международное энергетическое агентство назвало условия увеличения добычи нефти

Если цены на нефть достигнут 60 долларов за баррель при заключении ОПЕК соглашения о сокращении своего уровня производства, то нефтедобыча в других странах, не входящих в картель, может значительно увеличиться, в том числе за счет сланцевой нефти в США, сообщает Прайм с ссылкой на заявление главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бирола (Fatih Birol).

Читайте такжеСаудовская Аравия предостерегла Трампа от запрета импорта нефти в США

"Если члены ОПЕК договорятся о сокращении производства и нефть подойдет к отметке в 60 долларов за баррель, то это может вызвать существенное увеличение добычи в других странах, включая добычу сланцевой нефти в США", - приводит агентство Bloomberg слова Бирола.

По мнению главы МЭА, подобный результат может снова оказать негативное влияние на мировые цены на нефть в течение 9-12 месяцев.