Международное энергетическое агентство назвало условия увеличения добычи нефти
Нефтедобыча вне ОПЕК может сильно вырасти при цене нефти 60 долларов за баррель.
Если цены на нефть достигнут 60 долларов за баррель при заключении ОПЕК соглашения о сокращении своего уровня производства, то нефтедобыча в других странах, не входящих в картель, может значительно увеличиться, в том числе за счет сланцевой нефти в США, сообщает Прайм с ссылкой на заявление главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бирола (Fatih Birol).
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"Если члены ОПЕК договорятся о сокращении производства и нефть подойдет к отметке в 60 долларов за баррель, то это может вызвать существенное увеличение добычи в других странах, включая добычу сланцевой нефти в США", - приводит агентство Bloomberg слова Бирола.
По мнению главы МЭА, подобный результат может снова оказать негативное влияние на мировые цены на нефть в течение 9-12 месяцев.