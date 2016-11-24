Облэнерго обязали увеличить инвестиции в модернизацию производства

Коррекция правового поля передачи электроэнергии связана с введением RAB-тарифа, призванного стимулировать рост инвестиционной активности облэнерго. Поэтому соответствующие изменения в Постановление НКГРСЭ № 1029 от 26.07.2013 г. "Об утверждении Порядка определения необходимого дохода от осуществления деятельности по передаче электрической энергии местными (локальными электросетями) с использованием стимулирующего регулирования", которым установлены условия введения такой тарифной политики. Норматив инвестирования прибыли, полученной от использования старой регуляторной базы РБА, согласно решению чиновников составит не менее 50 %.

По данным Ассоциации операторов распределительных сетей, срочной замены требуют 53% сетевой инфраструктуры и 19% основного оборудования украинских облэнерго. А общая потребность сегмента передачи электроэнергии в инвестиционных ресурсах для обновления линий электропередач в Украине составляет до $ 40 млрд.

Как считают эксперты, нововведение налагает дополнительную ответственность на электрораспределительные компании и ужесточает условия их функционирования. «По сути, речь идет о дополнительных инвестиционных обязательствах для операторов распредсетей. Это хорошо для потребителя, потому что в конечном итоге работает на повышение качества электроснабжения, снижение риска перебоев поставок и сокращение потерь электроэнергии в сетях. И хотя для самих облэнерго это достаточно болезненно, поскольку уменьшает их степень свободы в использовании финансовых ресурсов, тем не менее является благом в целом для общества», – сказал Президент Ассоциации операторов распределительных электрических сетей Виталий Григоровский.

RAB (regulatory asset base) регулирование – это система долгосрочного регулирования тарифов с целью привлечения инвестиций в расширение и модернизацию распределительных электросетей. Переход к стимулирующему тарифообразованию предусмотрен стратегическими документами Европейского союза. Страны ЕС осуществили переход к стимулирующему регулированию почти 20 лет назад.