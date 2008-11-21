Ющенко дал Кабмину пять дней на решение вопроса «газового» долга
Нафтогаз заявляет, что не имеет задолженности перед Газпромом...
Президент Украины Виктор Ющенко дал правительству пять дней на решение вопроса долга за газ перед Россией.
Об этом Президент заявил, открывая сегодняшнее заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
В.Ющенко отметил, что в последнее время с российской стороны, в частности от Президента РФ Дмитрия Медведева, звучат сообщения по поводу долга Украины за газ и будущих цен на этот вид топлива.
По мнению Президента, проблемы с расчетами за газ начались потому, что правительство не проводило никаких расчетов за поставку топлива.
«Хочу предупредить, что такая практика ведет к колонизации Украины», - сказал Президент. Он возложил персональную ответственность на чиновников за решение этого вопроса.
В.Ющенко подчеркнул, что в последние дни правительство говорило о том, что полностью рассчиталось за газ.
«Вот, на протяжении пяти дней продемонстрируйте, что вы решили все», - сказал глава государства, отметив, что это исключительно проблема правительства, и оно должно найти деньги для того, чтобы рассчитаться за долги.
При этом Президент призвал не втягивать в этот процесс рядовых граждан. «Не шокируйте страну каждый день сообщениями - то договорились, то не договорились», - сказал он.
Президент призвал правительство вести постоянные и эффективные переговоры о будущей цене на газ и высказался за переход на рыночные отношения в этой сфере. «Нам нужна экономика (экономические отношения при установлении цен на газ). Чем меньше экономики, тем больше политики», - подытожил Президент.
Между тем, «Нафтогаз» заявляет, что не имеет задолженности перед «Газпромом». При этом он подчеркивает, что на протяжении 2008 года единственным поставщиком импортного природного газа у Украины была и до сих пор остается компания RosUkrEnergo AG.
В компании отмечают, что, согласно оформленным актам приемки-передачи природного газа, задолженность НАК «Нафтогаз Украины” за потребленный в 2008 году газ перед RosUkrEnergo AG составляет 1,267 млрд. долл.
«Компания делает все возможное для скорейшего погашения данной задолженности», – подчеркивают в НАК.
НАК “Нафтогаз Украины” призывает масс-медиа, политиков и экспертов прекратить искусственные спекуляции вокруг этого вопроса, поскольку они могут негативно отразиться на ходе переговоров относительно снабжения газом Украины в 2009 году.
Напомним, 20 ноября Президент РФ Дмитрий Медведев поручил ОАО «Газпром» взыскать с Украины долг по поставкам газа из РФ, который составляет 2,4 млрд. долл. «С долгом Украины нужно окончательно определиться и взыскать его или в добровольном порядке, или в принудительном. Так, как это установлено действующим законодательством и в рамках наших двусторонних отношений», - заявил Д.Медведев на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.
После чего пресс-секретарь RosUkrEnergo Андрей КНУТОВ отметил, что долг НАК «Нафтогаз Украины» перед компанией составляет 2.4 млрд. долл. «Информация о размере долга перед компанией RosUkrEnergo, которую распространяют представители НАК «Нафтогаз Украины», не соответствует действительности. Указанная задолженность Украины препятствует своевременным и полным расчетам компании RosUkrEnergo AG перед «Газпромом»», – сказал он.
С учетом выше изложенного стоит отметить, что 2 октября 2008 г. в ходе встречи главы правительства РФ Владимира Путина и премьер-министра Украины Ю.Тимошенко был подписан Меморандум о сотрудничестве в газовой сфере. Одним из ключевых положений документа является возможность перехода на прямые долгосрочные отношения между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» с 1 января 2009 года. Документом также подтверждено намерение поэтапного (на протяжении трех лет) перехода на рыночные, экономически обоснованные и взаимосогласованные цены на газ для Украины, а также тарифы на транзит газа по ее территории.