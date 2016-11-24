Украина заключила договоры уже с тремя европейскими компаниями на поставку и хранение газа

Государственная компания - оператор газотранспортной системы "Укртрансгаз" уже заключил договоры на транспортировку и хранение природного газа в отечественных газовых хранилищах с тремя европейскими компаниями, тестовые поставки ожидаются в декабре, сообщила пресс-служба компании.

"Украина открыла свой газовый рынок европейским поставщикам, на сегодняшний день уже заключено три договора на транспортировку и хранение природного газа в украинских хранилищах", - говорится в сообщении.

Среди контрагентов французская ENGIE, швейцарская DufEnergy Trading SA и британская TrailStone Energy LLC (представительство в Украине), которые до заключения договоров продавали газ украинским трейдерам на государственной границе.

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Как сообщал УНИАН, 28 октября Украина предоставила французской компании Engie возможность хранить газ в отечественных газовых хранилищах. Соответствующие договоренности были достигнуты и закреплены в соглашении между Engie и украинским госхолдингом "Укртрансгаз".

Компания Engie (прежнее название - GDF Suez) — крупная французская энергетическая и газовая компания со штаб-квартирой в Париже и годовым оборотом порядка 60 млрд евро. Недавно Engie открыла в Украине дочернюю компанию, задачей которой является развития бизнеса материнской компании на украинском рынке.

DufEnergy Trading SA швейцарская торгово-энергетическая компания. Осуществляет деятельность по распределению электроэнергии, газа и сжиженного природного газа (СПГ). DufEnergy Trading SA является дочерней компания Duferco.

Британская TrailStone LLP через свои дочерние компании, занимается материально-техническим обеспечением, торговлей и финансированием мероприятий с фокусом на нефть и нефтепродукты, природный газ, металлы, горную промышленность и сельское хозяйство. Компания была зарегистрирована в 2013 году и базируется в Лондоне, Великобритания с дополнительными офисами Берлине, Сиднее, Остине и Нью-Йорке.