Украина и ЕС подписали меморандум об обновлении стратегического партнерства в сфере энергетики

Украина и Европейский Союз совместно с Европейским сообществом по атомной энергии подписали Меморандум о взаимопонимании по стратегическому энергетическому партнерству.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, документ был подписан сегодня в Брюсселе в рамках 18-го саммита Украина-ЕС.

В аннотации к меморандуму говорится, что этот документ обновляет стратегическое партнерство в сфере энергетики с Украиной, что предусмотрено Стратегией ЕС по созданию Энергетического союза от 25 февраля 2015 года.

Целью обновленного меморандума является полная интеграция энергетических рынков Украины и ЕС в интересах потребителей и с учетом необходимости взаимного усиления безопасности энергоснабжения и охраны окружающей среды в энергетической отрасли.

Признавая необходимость развития энергетической инфраструктуры Украины и реализации проектов, направленных на углубление ее интеграции в энергетическую инфраструктуру ЕС, в рамках меморандума стороны договариваются о сотрудничестве по привлечению инвестиций и финансированию.

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Украина и ЕС ставят своей целью сотрудничать ради упорядочения своих соответствующих энергетических стратегий и расширения инструментов сотрудничества в следующих сферах: энергетическая безопасность, солидарность и доверие; интеграция энергетических рынков; повышение энергоэффективности; декарбонизация экономики; исследования и инновации.

С целью обсуждения хода выполнения меморандума и определения приоритетных направлений работы на основе годовых рабочих планов предусмотрено проведение регулярных встреч на уровне министров и, в случае необходимости, - на других уровнях.

С момента вступления в силу обновленного меморандума теряет силу меморандум между Украиной и Европейским Союзом о взаимопонимании относительно сотрудничества в энергетической отрасли, подписанный 1 декабря 2005 года.

Меморандум заключен на срок 10 лет с возможностью его пересмотра и продления действия. Меморандум вступает в силу в первый день после его подписания обеими сторонами.