Конституционный суд рассматривает дело Vanco

Конституционный суд Украины заявляет, что открыл производство по делу по представлению Президента Украины относительно соответствия Конституции (конституционности) распоряжения Кабинета министров «О прекращении Соглашения между Кабинетом министров Украины и компанией «Венко Интернешнл Лимитед» о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря» №740 от 21 мая 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Конституционного суда.

В сообщении отмечается, что на протяжении 17-19 ноября украинские Интернет-издания массово распространили информацию, которая не отвечает действительности. Речь идет о заявлении первого заместителя министра юстиции Украины Евгения КОРНЕЙЧУКА, который отметил, что «Президент обратился в Конституционный суд, однако суд не принял дело (за конституционным представлением Президента Украины - пресс-служба КСУ) к рассмотрению».

Фактически же пресс-служба КС отмечает, что Третья коллегия судей Конституционного суда Украины постановлением от 13 октября 2008 года открыла конституционное производство по этому делу.

Постановлением от 28 октября 2008 года Конституционный суд Украины решил провести рассмотрение данного дела на своем пленарном заседании в форме письменного слушания. В настоящее время ведется подготовка дела к рассмотрению на заседании Конституционного суда.

Справка УНИАН. В 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре 2007 г. с Кабинетом министров Украины Соглашение о разделе продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности относительно СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля этого года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

17 июля компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольм (Швеция) относительно конфликта по СРП.

21 мая Кабинет министров принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

18 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом остановил действие распоряжения правительства от 21 мая 2008 года №740-р «О прекращении Соглашения между Кабинетом министров Украины и компанией «Венко Интернешнл лимитед» о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря».

28 июля В. ЮЩЕНКО обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой объяснить, почему не выполняется решение СНБО по СРП с Vanco, которое вступило в силу 30 мая.