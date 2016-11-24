Украина намерена сохранить статус ключевого транзитера российского газа в Европу – Порошенко

Украина намерена сохранить и уверенно отстаивать статус государства – ключевого транзитера российского газа в Европу, сказал президент Украины Петр Порошенко в ходе пресс-конференции с главой Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером и главой Совета Европы Дональдом Туском.

Порошенко подчеркнул, что Украина выполняет свои обязательства и располагает возможностями для транзита топлива.

"Мы договорились, что визит вице-президента ЕК Мароша Шефчовича в Москву 25 ноября будет посвящен подготовке к трехсторонним консультациям в формате ЕС – Украина – Россия по вопросам поставок российского газа. Мы подтверждаем нашу позицию в том, что Украина – это надежный партнер Евросоюза в вопросах транзита газа. Мы и в дальнейшем должны сохранять ключевую роль в транспортировке российского газа европейским потребителям", – сказал Порошенко.

Он напомнил, что Украина считает нецелесообразным развитие газотранспортных проектов "Северный поток" и OPAL, поскольку это "политически мотивированные проекты".

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Ранее Украина и ЕС подписали 10-летний меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере, выполнение которого позволит полностью синхронизировать работу украинской и европейской энергосистем.

Как сообщал УНИАН, транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) за январь-октябрь 2016 года вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 65,3 миллиарда кубометров. Однако по транзитному контракту между Украиной и Россией "Газпром" обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 миллиардов кубометров природного газа. Российская сторона свою часть договора не выполняет.

Более того, в ноябре текущего года возникла угроза сокращения объема транзита газа через Украину в связи с решением Еврокомиссии разрешить российскому газовому монополисту "Газпрому" использовать дополнительные мощности крупнейшего немецкого газопровода OPAL, соединяющего немецкие газотранспортные мощности с другим российским газопроводом – "Северный поток". По подсчетам госхолдинга "Нафтогаз Украины", в случае предоставления "Газпрому" дополнительного доступа к 30% мощностей OPAL транзит газа через Украину сократится на 10-11 миллиардов кубометров топлива в год, а транзитная выручка Украины – на 290-320 миллионов долларов США по старому тарифу. Если "Газпром" получит доступ к дополнительным 40% мощностей OPAL, транзитные потери Украины составят 13,5-14,5 миллиарда кубометров топлива в год, а транзитные доходы сократятся на 395-425 миллионов долларов.

При этом в Еврокомиссии настаивают, что в случае предоставления "Газпрому" дополнительных возможностей транзита через OPAL "украинский" транзит не уменьшится. Более того, вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович сказал, что продолжение транспортировки газа через Украину остается стратегическим приоритетом для ЕС.

И тем не менее, в середине ноября во время визита в Швецию президент Украины Петр Порошенко призвал Европейский Союз еще раз обсудить политические и экономические последствия решения Еврокомиссии.