Нефть дешевеет в ожидании встречи ОПЕК по заморозке добычи

Мировые цены на нефть в пятницу снижаются, поскольку инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии встречи ОПЕК на следующей неделе в Вене, сообщает Прайм.

"По состоянию на 07:32 стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,92%, до 48,55 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,77%, до 47,59 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Читайте такжеBloomberg: Путин оптимистично настроен в отношении сделки с ОПЕК, Москва готова заморозить добычу

В Вене 30 ноября состоится официальная встреча ОПЕК. Как ожидается, на ней организация должна принять окончательное решение по соглашению об ограничении своего уровня добычи нефти. В конце сентября картель на неформальной встрече в Алжире согласовал ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет.

"Цены на нефть топчутся на месте... Кажется, инвесторы просто стоят в стороне и ждут встречи ОПЕК в Вене на следующей неделе", - цитирует агентство Рейтер слова неназванных аналитиков банка ANZ.