"Укрнафта" намерена инвестировать в добычу нефти более $100 миллионов в год в случае снижения ренты

Крупнейшая нефтедобывающая компания в Украине "Укрнафта" намерена инвестировать в добычу нефти более 100 миллионов долларов в год в случае снижения ренты на добычу нефти с 45% до 29% от товарной стоимости сырья. Об этом сообщил исполнительный вице-президент по вопросам корпоративной стратегии и развития "Укрнафты" Джонатан Поппер.

"Если ставки на добычу нефти и газового конденсата будут снижены, ту экономию, которую получит компания, она готова реинвестировать в операционную деятельность… Снижение налогов даст нам дополнительный ресурс для инвестиций", - сказал Поппер, добавив, что таким образом компании удастся сначала стабилизировать, а потом и нарастить добычу нефти.

Исполнительный вице-президент по социальному и экологическому развитию Геннадий Радченко сказал, что компания сможет реинвестировать около 2,5-3 миллиардов гривень, или более 100 миллионов долларов, в год.

"100 миллионов долларов инвестиций в год позволит нам стабилизировать добычу нефти, а за 200 миллионов долларов – мы реально сможем увеличить производство", - сказал Радченко.

По словам Поппера, одним из факторов нынешней тенденции падения уровня добычи нефти в Украине является избыточное налогообложение.

"В Украине одна из самых высоких ставок ренты на добычу нефти и газового конденсата в регионе. К сожалению, Украина менее привлекательна для инвестиций в добычу по сравнению с соседними странами", - добавил Поппер.

Он подчеркнул, что прогнозированное снижение налоговых поступлений в 2017 году может составлять около 2-3 миллиарда гривень, но, если ставки налога будут снижены, компания сможет через 3-4 года нарастить объемы добытой нефти и таким образом увеличить отчисления в бюджет.

"Если продолжится снижение объемов добычи, можно ожидать, что отрасль прекратит свое существование… Страна станет полностью зависима от импорта нефтепродуктов. Это также будет сопровождаться сокращением рабочих мест", - отметил Поппер.

Его позицию поддержал Радченко, сообщив, что если налогообложение останется на нынешнем уровне, то добыча нефти в 2017 году компанией сократится на 15%.

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Как сообщал УНИАН, в конце октября глава компании Марк Роллинс сообщил, что "Укрнафта" обратилась в государственные органы с инициативой о снижении ставки рентной платы за добычу сырой нефти с нынешнего уровня в 45% до 29% от товарной стоимости добытого сырья.

По словам Роллинса, данная инициатива не находит поддержи в Министерстве финансов, хотя ее реализация позволит увеличить налоговые поступления в бюджет в долгосрочной перспективе.

В середине ноября Поппер сообщил, что "Укрнафта" сможет увеличить добычу нефти в два раза в течение 10 лет при условии снижения ставки рентной платы до 29%.

23 ноября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс с целью снижения с 1 января 2017 года ставки рентной платы при добыче нефти и конденсата.

Согласно статье 252 Налогового кодекса Украины, на сегодня ставка рентной платы для нефти, добытой на глубине до 5 тысяч метров, составляет 45% от товарной стоимости, для глубины более 5 тысяч метров – 21%.

Справка УНИАН. "Укрнафта" - крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится около 70% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. "Укрнафта" является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции "Укрнафты" включены в листинг Украинской биржи и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции "Укрнафты" торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.